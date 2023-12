Corps retrouvé à Viard, Petit-Bourg : la victime est un jeune homme de 20 ans

Partager :

On sait formellement désormais, après autopsie, qui est le garçon qui a été tué sur la plage de Viard (Petit-Bourg) et dont le corps a été découvert dimanche matin : il s’agit d’un jeune guadeloupéen de 20 ans. Un lien existe bel et bien entre lui et la voiture incendiée à Bellevue (Goyave), dans laquelle une femme a été retrouvée morte.

Guadeloupe La 1ère •

Des réponses aux nombreuses questions qui se posent depuis dimanche matin (3 décembre 2023), où le corps sans vie d’un jeune homme a été découvert sur la plage de Viard, à Petit-Bourg, commencent à tomber. Caroline Calbo, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre a produit un communiqué, suite à l’autopsie qui a été menée ce mardi (5 décembre). L’examen de la dépouille "a permis de confirmer la piste criminelle", explique la magistrate. On sait par ailleurs, désormais, que la victime est un jeune guadeloupéen âgé de 20 ans ; celui-ci a été formellement identifié et sa famille informée. Comme on le craignait, "les investigations de la section de recherches de la gendarmerie ont permis de confirmer le lien entre cette découverte et le véhicule calciné dans lequel se trouvait le corps d’une femme", ajoute Caroline Calbo. Mais l’identité de cette seconde victime n’est pas encore formellement connue ; des comparaisons ADN doivent être menées. Enfin, côté enquête, les investigations se poursuivent, pour confondre le (les) auteur(s) de ces faits sordides qui laissent la Guadeloupe en émoi, "plusieurs pistes étant actuellement explorées", conclut la procureure.

Partager :