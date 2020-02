"Donne moi des ailes" : une nouvelle expérience d'insertion pour les 15/29 ans

Les membres de l'Association Annou Soti et Ronan Ponnet à l'espace de co-working de Basse-Terre

Les membres de l'Association Annou Soti et Ronan Ponnet à l'espace de co-working de Basse-Terre

C'est une première. L'Etat et l'association Annou Soti basée à Basse-Terre, lancent une nouvelle expérience d'insertion, intitulée "Donne moi des ailes". Il s'agit d'accompagner, financièrement et sur le plan administratif, le projet économique d'un jeune entre 15 et 29 ans.

Carole Petit avec Ronan Ponnet •