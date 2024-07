COUSINADE. Rencontre avec la famille Bibrac à Gourbeyre

Quand une famille guadeloupéenne se réunit, il faut s'attendre à être très nombreux. C'est le cas de la famille Bibrac qui s'est retrouvée en "cousinade" ce dimanche à Gourbeyre. L'occasion d'officialiser la création d'une association "Bibrac et familles" qui organisera régulièrement des rencontres et des événements festifs, culturels ou sportifs, avec les nombreux membres de la famille.

Alexandre Houda, Carole Petit •

Celui-là est un oncle, celle-ci une cousine. Lui, son arrière grand-mère est une Bibrac, elle, c'est son père qui est un Bibrac. Et oui, dans la famille Bibrac, je voudrais le premier, l'ancêtre suprême. Et bien figurez-vous que le généalogiste de la famille, Olivier Moueza, l'a identifié.

Olivier Moueza, généalogiste de la famille Bibrac • ©Alexandre Houda et Mickaël Bastide - Guadeloupe la 1ère

En tout, Olivier a identifié officiellement 280 membres de la famille, mais selon lui, il pourrait y en avoir le double. Car chaque jour, on lui donne une information sur un nouveau membre.

Olivier Moueza travaille sur l'arbre généalogique de la famille • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe la 1ère

Beaucoup sont très intrigués par cet arbre généalogique. C'est le cas de Jean-Luc qui vit à Pointe-à-Pitre, venu pour faire connaissance avec la famille.

Jean-Luc Dinga, membre de la famille Bibrac • ©Alexandre Houda et Mickaël Bastide - Guadeloupe la 1ère

Noah, lui représente la jeune génération. Il est venu avec ses parents. Appartenir à une aussi grande famille est une idée qui lui plait.

Noah Anzala, membre de la famille Bibrac • ©Alexandre Houda et Mickaël Bastide - Guadeloupe la 1ère

Ce dimanche, la cousinade était aussi l'occasion d'officialiser la création de l'association "Bibrac et Familles". Jusqu'à présent, le seul événement était annuel et c'était justement cette cousinade. Désormais, grâce à l'association, les membres de la famille et son Président, Alain Bibrac, espèrent pouvoir organiser d'autres événements festifs, culturels ou sporifs tout au long de l'année. Le doyen de la famille est actuellement Iphigénie Paul Bibrac, âgé de 102 ans.