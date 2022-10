Incendie de trois bateaux à Goyave : "un crime" de l’avis général des usagers

Deux Saintoises ont été complètement détruites par le feu, durant la nuit dernière, sur le port de Goyave. Une troisième embarcation a été partiellement brûlée, sur un côté. Les usagers et les plaisanciers propriétaires de ces bateaux penchent pour la thèse d’un acte criminel.

Paul-Henri Schol, avec Nadine Fadel •

C’est un crime, ça ! Un bateau ne s’enflamme pas comme ça ! S’il navigue, il peut s’embraser, mais pas à quai ! Ça c’est un crime. Jean-Max, plaisancier dont le bateau est à quai sur le port de Goyave

C’est, de l’avis de plusieurs usagers du petit port du bourg de Goyave, la seule explication plausible à l’incendie qui a ravagé deux embarcations amarrées sur place et sérieusement endommagé une troisième.

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été appelé peu avant 03h15, dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 octobre 2022, pour ce feu de navires ; ce sont trois bateaux de pêche (des Saintoises) qui ont été touchés.

Les six soldats du feu dépêchés sur place, avec un fourgon incendie, sont rapidement venus à bout des flammes ; à 05h55 le sinistre n’était plus.

Il appartient à la gendarmerie, qui était aussi sur les lieux durant la nuit, de déterminer s’il s’agit d’un fait accidentel ou criminel.

Jean-Max, dont le bateau n’est pas concerné, imagine que cet acte a été perpétré dans le cadre d’un différend entre personnes.

Les embarcations impactées appartiennent à des plaisanciers réveillés en sursaut par cette mauvaise nouvelle. C’est le cas d’Alain Alexis :

Peut-être qu’il y a eu un court-circuit dans la pompe de ce bateau, ou alors une main est passée par là (…). Alain Alexis, propriétaire de l’un des bateaux touchés par les flammes durant la nuit

Alain Alexis, propriétaire de l’un des bateaux touchés par les flammes durant la nuit • ©Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère

Deux bateaux ont été entièrement détruits par le feu et un autre a partiellement brûlé, sur le port de Goyave. • ©Christian Danquin

Cédric Féréol venait de restaurer entièrement son bateau, hérité de son grand-père et avec lequel il allait deux fois en mer, chaque semaine. Le navire est perdu, puisque trop vieux pour être assuré, selon ce propriétaire atterré.

Je suis venu constater la méchanceté des gens… On avait tout refait, tout restauré, moteur neuf, le moteur n’avait même pas un an… C’est évident que c’est criminel. Cédric Féréol, propriétaire de l’un des bateaux ravagés par les flammes durant la nuit

Cédric Féréol, propriétaire de l’un des bateaux ravagés par les flammes durant la nuit • ©Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère

Mais s’il s’agit d’un acte criminel, qui était visé, se demandent-on, au sein de la petite communauté portuaire ? Chacun y va de sa supposition et de son enquête. Le feu a peut-être débuté dans le premier bateau, pour ensuite se propager sur les autres, aidé par le vent, selon certains.

Quoiqu’il en soit, les faits suscitent de la contrariété, de la stupéfaction, voire de l’inquiétude, même pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par cet incendie.

Les enquêteurs en charge de ce dossier devront élucider cette affaire, afin de déterminer et identifier les éventuelles responsabilités, le mobile et les auteurs du sinistre, s’il y a lieu.