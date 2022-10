L’aéroport de Saint-Martin solidaire des enfants sinistrés de Fiona, en Guadeloupe

Plus de deux semaines après le passage du cyclone Fiona, les sinistrés de Guadeloupe ne sont pas oubliés. L’aéroport de Grand Case, à Saint-Martin, Air Caraïbes et un supermarché Super U de l’île se sont associés pour envoyer des fournitures scolaires aux élèves impactés par le phénomène.

Hervé Pédurand, avec Nadine Fadel •

Ce mardi 4 octobre 2022, le centre de collecte de dons à destination des sinistrés de la tempête tropicale Fiona, situé au hall des sports « Teddy Riner » à Goyave, recevra 373 kilos de marchandises, en provenance de Saint-Martin. En effet, 28 boites seront expédiées par avion, suite à une action de solidarité à l’initiative de la SESMA, société gestionnaire de l’aéroport de Grand Case, filiale du groupe EDEIS, qui a choisi de cibler les enfants scolarisés qui ont tout perdu au moment du passage, sur la Guadeloupe, du phénomène cyclonique, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022.

28 cartons de fournitures scolaires seront donnés au centre de collecte de Goyave. • ©Hervé Pédurand

Les acteurs de l’aéroport ont été très touchés des conséquences de cette catastrophe naturelle. C’est ainsi qu’ils ont lancé l’opération "EDEO", une collecte de fournitures scolaires auprès du personnel et des différents sous-traitants de la structure. Ils sont nombreux à avoir répondu présents et à apporter des fournitures scolaires : cahiers, crayons, ardoises et autres matériels utiles, pour que l’année scolaire des enfants puisse se poursuivre dans les meilleures conditions.

Cette action s’est faite en partenariat avec des bénévoles de la compagnie régionale Air Caraïbes.

Géraldine Ordinez, responsable de la sûreté, Job Dorsainvil, agent de sûreté et Pascal Marcoux, directeur de l’aéroport de Grand Case. • ©Hervé Pédurand

Force et courage aux Guadeloupéennes, aux Guadeloupéens, mais aussi et surtout aux petites écolières et petits écoliers de l’école maternelle "Danielle Oulac-Danican", ainsi qu’à celles et ceux des écoles élémentaires "François Auguste" et "Christophe" de la ville de Goyave. Message du personnel EDEIS Aéroport Saint-Martin

Un supermarché de l’île s’est également mobilisé, en organisant une collecte.

Le tout sera remis à Geneviève Gamer, l’adjointe au maire de Goyave, en charge de l’action sociale et solidarité.