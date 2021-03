Trois personnes incarcérées dans l'affaire des terres saccagées de Blonzac

Josiane Champion •

André Guyon et deux de ses enfants sont en détention provisoire depuis vendredi soir (19 mars 2021)… Les dirigeants du dénommé "Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose" ont été mis en examen, dans le cadre de l’information judiciaire, ouverte après les saccages en série de parcelles agricoles dans la forêt de Sarcelle, sur les hauteurs de Blonzac à Goyave.

Au total, treize personnes avaient été interpellées mercredi et placées en garde à vue à la gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau, où les plaintes successives étaient jusque-là restées sans suite. Parmi les suspects arrêtés, André Guyon, son fils Willy et sa fille Natacha, respectivement président, vice-président et secrétaire du Syndicat de Cadet. Tous les trois ont été mis en examen pour dégradation de biens d’autrui commis en réunion, destruction de biens d’autrui par moyens dangereux, mais aussi menace de mort, matérialisée par écrit, image ou autre objet. Les poursuites concernent des faits commis entre le 5 juin 2020 et le 1er janvier 2021.

A l’issue de leur mise en examen, les prévenus ont donc été incarcérés, à Fond Sarrail et à Basse-Terre. Trois autres individus ont également été présentés au juge d’instruction vendredi. Ils auraient été placés sous contrôle judiciaire.

Tous sont donc soupçonnés d’être impliqués dans les saccages de plantations, à Blonzac. Des attaques répétées, visant les producteurs de banane installés sur le site en 2019 par l’Office national des forêts.

La dernière en date, commise durant la nuit de la Saint-Sylvestre, en plein couvre-feu, était aussi la plus lourde en termes de pertes : 4 000 régimes jetés à terre.

Il semblerait qu’une nouvelle opération commando était programmée pour ces jours-ci, et c’est ce qui aurait permis aux enquêteurs de procéder à ces interpellations…