A Sainte-Anne, une école ferme en raison d'un cas confirmé de Covid 19, 44 autres établissements scolaires pour manque d'eau

A une semaine de la rentrée, les écoles ouvrent et ferment. A Sainte-Anne, l'école Lucie Calendrier ferme ce mardi en raison de la découverte d'un cas de Covid. La crise sanitaire pousse 44 établissements scolaire à fermer leur porte demain (mardi) en raison du manque d'eau.

Laurence Theatin •

Dans le même temps, les enseignants concernés ont été immédiatement isolés.

A l’issue de cette rencontre, le Rectorat précisera la date de réouverture de l’école et abordera les remplacements nécessaires des enseignements concernés le temps du retour des résultats et du rétablissement du cas avéré

Conscient de l’inquiétude des parents, le Maire assure que la municipalité met tout en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des élèves, dans le respect du protocole établi par l'ARS.

L'école Lucie Calendrier du Bourg n'ouvrira pas ses portes ce mardi. Elle a été désinfectée aujourd'hui, à à la suite de la détection d’un cas positif au Covid-19 et à la suspicion de cinq autres « cas contact » parmi le personnel enseignant de l’école.L’école Mixte 1 Lucie Calendrier sera donc fermée à compter de ce mardi 8 septembre.Les équipes de la Ville doivent rencontrer ce mardi l'inspectrice de circonscription afin de faire un point de situation et coordonner les interventions respectives de la Ville et du Rectorat afin de maintenir l’accès à l’école des saintannais.Par ailleurs, 44 établissements scolaires seront fermés ce mardi cette fois par manque d'eau.Lire ici : Eau : Rentrée des classes sans eau et sur les nerfs pour les parents