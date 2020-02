Anse Bertrand : un cadavre découvert sur une trace

La brigade de gendarmerie de Port-Louis et la Compagnie du Moule interviennent en ce moment même à Anse Bertrand après la découverte d'un cadavre, le visage ensanglanté. Il pourrait s'agir d'un homme.

Carole Petit •

Le cadavre qui pourrait être celui d'un homme d'environ 30 ans, a été découvert vers 16h cet après-midi, le visage ensanglanté, à Anse Bertrand. Le corps a été retrouvé sur la trace des pêcheurs, entre la plage de l'Anse Laborde et la Pointe Castalia, en direction de la Grande Vigie. La brigade de gendarmerie de Port Louis puis la Compagnie du Moule ont immédiatement été appelées sur place. Les gendarmes sont actuellement toujours en intervention sur le site. Plus d'informations à suivre dans nos éditions radios, TV et internet.