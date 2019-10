Connaissez-Vous les Gestes qui sauvent?

"À travers des jeux de rôle et un vocabulaire adapté aux enfants, nous avons mîmé plusieurs situations dans la cour de récréation." Varinka Turlepin, Formatrice Secourisme UFOLEP

Une salle de classe transformée en atelier de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Ils sont âgés de 8 et 9 ans, sont scolarisés à l'école primaire Georges Marcel au Gosier et cette semaine 66 élèves ont été sensibilisé aux gestes de premier secours. l’Union française des oeuvres laïques d’éducation physique (Ufolep) et l'association sportive FC3M sont partenaires.Un traumatisme: "les enfants tombent souvent dans la cour de récréation, quand ils jouent, si ils se cassent le bras. Comme ils sont petits ils doivent alerter un adulte. Si il n'y pas d'adulte présent, ils peuvent composer le 15 le Samu, le 18 les pompiers et le 17 la police ou encore le 112 numéro unique européen.""En cas de traumatisme, ne pas déplacer la victime. Elle doit rester au sol, et lui maintenir la tête avec les deux mains pour éviter de mobiliser la colonne vertébrale et aggraver le cas. Ensuite on peut alerter".Brûlure:"Ils m'ont donné toutes les solutions, les élèves m'ont dit qu'on peut passer une pommade, une pomme de terre, des glaçons, mettre sous l'eau". Mettre sous l'eau oui mais juste avant la brûlure pur laisser l'eau couler et non directement sur la brûlure car si il reste un morceau de peau c'est pour ne pas l'enlever"

Les 66 élèves ont reçu une trousse de premier secours. Quand ils auront 10 ans ils pourront prétendre au PSC1: Le diplôme de Prévention et Secours civique de niveau 1



Les Rencontres de la sécurité

Elles ont débuté le 8 octobre en Guadeloupe. le point d'orgue Samedi au centre commercial de Destrelland. Jeunes et séniors ont été sensibilisé aux gestes de premiers secours et à la sécurité routière.