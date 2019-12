Une pâtisserie "végétale" qui enchante les papilles

Une jeune guadeloupéenne a réussi son pari: ouvrir en cette fin d'année une pâtisserie qui réalise ses créations culinaires sans utiliser de produits d'origine animale. Ni oeufs, ni lait, ni beurre... une inventivité à chaque fournée.

Olivier Lancien •

La pâtisserie végétale défie le goût

Pas de différences entre pâtisseries végétales et traditionnelles

Des pâtisseries qui affolent les yeux et les papilles • ©Olivier Lancien ...

Des créations artisanales

Ne vous y trompez pas, même sans oeufs, sans beurre et sans lait, des produits d'origine animale, c'est pâtisseries et autres créations salées sont tout aussi savoureuses à regarder qu'à déguster.Cette pâtisserie d'un type nouveau c'est le rêve, concrétisé, d'une jeune femme. Laurence Ognibène a décidé de trouver la recette du bonheur gustatif pour tout un chacun, mais surtout pour les personnes qui souffrent d'allergies, d'intolérances, ou alors celles qui ont fait le choix du végétarisme, du végétalisme ou encore du véganisme. Depuis quelques jours elle a ouvert son entreprise et son laboratoire dans un centre commercial de jarry à Baie-Mahault.Le succès semble être au rendez-vous en cette fin d'année. Les clients sont dans un premier temps surpris.