Réforme des retraites: Les enseignants du Lamentin, Deshaies, Sainte-Rose disent Non

Cela fait une cinquantaine de jours que les enseignants sont mobilisés contre la réforme des retraites, la suppression des postes et la réforme des retraites. À leur tour les professeurs du Lamentin, Sainte-Rose, Deshaies ont battu le pavé.

Sophie Vingadassalom •

Le silence du recteur est insupportable

La Guadeloupe devrait être classée en Zone d'éducation prioritaire

90% des établissements scolaires de Guadeloupe sont sous la moyenne nationale des Indices de Position Sociale, EMMANUEL ROUBLOT SECRETAIRE ACADEMIQUE SNEP FSU ...

Les enseignants ont symboliquement enterré le système social Français ...

Les slogans sur les pancartes ne laissent aucune place aux interrogations. "Non à la réforme des retraites, Nou pa ka pran dlo pou Moussache", les enseignats du collège Appel du 18 Juin, du Lycée Bertène Juminer au Lamentin ont marché pour se faire entendre. Dans les rangs, des professeurs de Sainte-Rose, Deshaies. Tous manifestent contre la réforme des retraites, celle du bac et les suppressions de postes."Le recteur ne répond pas, il nous dit qu'ils n'ont pas de moyens, on s'est donc orienté vers le ministre", Emmanuel Roublot, secrétaire académique SNEP-FSU."Quand nous regardons les Indices de Position Sociale, la moyenne nationale est de 104.8, quand vous êtes en-dessous, votre école est dépourvue de moyens, 90% des établissements de Guadeloupe sont sous cette moyenne. Ce classement permettrait d'avoir des moyens humains et financiers, ce serait une véritable plus value pour l'apprentissage, c'est indéniable"