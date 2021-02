Trois personnes portées disparues après la brusque montée des eaux

Yasmina Yacou •

Un fort épisode pluvieux, en Basse-Terre a occasionné une brusque montée des eaux dans plusieurs communes.

Ce sont les zones de Duquerry et du saut de la Lézarde à Petit-Bourg, du Saut d’acomat à Pointe-Noire, de Grand-Rivière à Vieux-Habitants et des chutes du Carbet à Capesterre-Belle-Eau qui ont été fortement impactées par ces fortes pluies.

Des conditions météorologiques dégradées qui ont donné lieu à de nombreuses interventions des pompiers et secours. Ainsi, 25 personnes en difficulté ont été mises en sécurité, dont 3 hélitreuillées. Selon la préfecture, il s'agissait de promeneurs et randonneurs qui se situaient dans la zone.

Trois personnes manquent à l'appel

Pour l'heure, les secours recherchent activement à l’aide de moyens terrestres et d’un hélicoptère deux personnes disparues au saut de la Lézarde à Petit-Bourg, un homme de 70 ans et une jeune fille de moins de 10 ans.

En début de soirée, les autorités ont annoncé qu'une troisième personne était portée disparue. Une femme de 45 ans disparue entre la première et deuxième chute du carbet à Capesterre Belle-Eau. I

Plusieurs dizaines d’intervenants (sapeurs-pompiers, gendarmes, dragon sécurité civile) sont mobilisés pour porter assistance aux personnes en difficulté.

Le préfet de la région Guadeloupe a activé le centre opérationnel départemental. Une cellule psychologique est activée pour la prise en charge des familles et accompagnants des personnes actuellement disparues.



Par mesure de précaution ou du fait de difficultés techniques, le préfet recommande aux habitants des zones citées la plus grande prudence et rappelle les conseils de comportement à adopter :