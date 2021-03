Un nouveau clocher pour l'église de Petit Bourg

Elle l'attendait depuis bien longtemps. Projet porté depuis 16 ans par la municipalité, il a reçu un coup de pouce financier de la Fondation du Patrimoine. Et ce lundi, la cloche et la tête du clocher ont pu être placés, un point final opportun à quelques semaines de Pâques

FJO. avec L. Dolmar et B. Pansiot-Villon •

Derniers instants d'une opération sensible. La nouvelle cloche de l'église Notre Dame de Bon Port vient de rejoindre son habitacle. Et le clocher est maintenant couvert par sa nouvelle tête. Et pour ceux qui ont suivis les travaux depuis le début, c'est aussi, un moment d'émotion.

Patrick Boulogne, adjoint au maire de Petit-Bourg, chargé des travaux

Arthur n'est pas croyant. Chargé d'affaires pour l'entreprise chargée des travaux, il avoue que ce type de chantier ne le laisse pas insensible parce qu'il invite les ouvriers à se mettre dans les pas de ceux qui les ont précédés pour construire ces monuments. Et cette église aura demandé une attention particulière. Après une année d'étude, les travaux avaient été lancés en septembre dernier.

La fin donc d'un chantier qui aura coûté plus de 371000 euros et aura vu l'apport du loto du Patrimoine par le biais de la Fondation du Patrimoine, venir abonder le budget que la commune mettait en place pour réaliser ces travaux.

Samanda Gros, directrice de communication et des relations publiques à la mairie de Petit Bourg

Et la municipalité ne cache pas sa satisfaction de pouvoir rendre aux fidèles une église avec son clocher fonctionnel pour les fêtes de Pâques, dans moins d'un mois.