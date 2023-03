Découverte de l’orchestre symphonique du collège de Saint-Claude

Percussions, soufflants, cordes... une vingtaine d’élèves du collège de Saint-Claude a découvert divers instruments, au sein de l'établissement et a adhéré au projet de création d’un orchestre symphonique. En se produisant ensemble, les musiciens en herbe développent de nombreuses compétences. Cette section a été officiellement présentée jeudi.

Paul-Henri Schol, avec Nadine Fadel •

Le "Boléro de Ravel", "Jingle Bells" ou encore "When the Saints Go Marching In"... c’est en jouant quelques œuvres revisitées du répertoire classique, que l’orchestre symphonique "Roger Joseph*" du collège Rémy Nainsouta de Saint-Claude a séduit son premier public, à savoir un parterre de personnalités institutionnelles et politiques, sans compter le corps professoral.

C’est lors de cette prestation que le projet a été présenté, jeudi 3 mars 2023 ; projet pédagogique qui a abouti après trois années de gestation. Aujourd’hui, cette section compte une vingtaine d’élèves et a pour marraine une pointure de la musique guadeloupéenne : la chanteuse et compositrice Luan Pommier.

Derrière cette initiative, se cache l’expérimenté Thierry Parize, professeur d’éducation musicale et coordinateur du projet, qui se réjouit de cette concrétisation.

Ils ont adhéré immédiatement. Maintenant, nous espérons que cette motivation va demeurer et qu’on aura, d’ici 4 à 5 ans, des musiciens confirmés. Thierry Parize, professeur d’éducation musicale et coordinateur de la section orchestre symphonique

Pour la principale adjointe du collège, jouer dans un tel orchestre développe des capacités multiples et forge le caractère, puisque déjà elle a constaté que les élèves ont fait preuve, jusqu’ici, de courage et de détermination.

Nous espérons qu’avec celui-ci, nos élèves pourront acquérir des compétences essentielles à leur vie d’adultes, des compétences émotionnelles, psychosociales, certaines habiletés sociales qui sont nécessaires de nos jours. Vraiment, c’est une grande joie. Et c’est la victoire du "nous" et non la victoire de l’ego. Mélanie Mazaniello, principale adjointe du collège Rémy Nainsouta de Saint-Claude

Les musiciens en herbes apprécient, quant à eux, d’avoir cette opportunité au sein de leur établissement, au contact de leur enseignant et, qui plus est, avec leurs camarades.

*La section orchestre symphonique a été baptisé "Roger Joseph" en hommage au violoniste, professeur de musique et chef d’orchestre, grande figure de la musique traditionnelle, en Guadeloupe.

