Festival de la jeunesse Chrétienne, à Saint-Claude : moments de partage et d’échange

Tessa Aigle a été éduquée dans la tradition chrétienne. À 22 ans, elle s’investit et trouve son équilibre au sein des jeunes qui, comme elle, vivent pleinement leur passion du Christ. C’est ainsi qu’elle était à Lisbonne (Portugal), du 24 juillet au 6 août 2023, aux 37èmes Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), organisées par l’Eglise Catholique.

La religion donne des repères à la jeune femme :

Ça m’a permis de trouver ma place. J’ai parfois du mal à me situer, à savoir où je dois aller et ce que je dois faire. Et, là, je ne pose pas de question, je sens que je suis où je dois être et je pense que c’est ça aussi la foi. C’est ce qui m’a permis de m’engager dans toutes les activités que je fais à l’église et c’est qui me remplit, moi, qui me fait me sentir bien.