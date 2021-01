Les étudiants de licence en Arts du Spectacle de Saint-Claude sont en colère

Th. Philippe, R. Ponnet avec FJO. •

En décidant de bloquer les accès du site du Camp Jacob, les étudiants artistes voulait en premier lieu, être entendus par l’université. Leur objectif commun est de tout mettre en oeuvre pour sauver leur licence.

Ils ont en effet appris de la direction de la faculté qu’elle allait être supprimée dès la rentrée prochaine. Une décision étonnante selon eux, quand on se souvient qu'en 2018, la création de la filière ADS, Art du Spectacle, a été saluée par le HCERes (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) comme une filière originale et innovante de l’Université des Antilles au moment des accréditations.

L'Université reconnait que cette décision est essentiellement motivée par les carences qui ont accompagner la création de cette filière sur le site du Camp Jacob. Il est claire que les étudiants eux aussi reconnaissent que certains enseignements ne sont jamais assurés.

Le doyen a cependant accepté de recevoir les étudiants durant la matinée pour instaurer un dialogue constructif avec eux.