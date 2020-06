Saint-Claude : une pré-rentrée des professeurs des écoles en toute discrétion

A Saint-Claude, c'était jour de pré-rentrée pour les enseignants avant le retour des élèves demain. 5 écoles publiques et une école privée seront en capacité d'accueillir plus de 700 élèves pour cette reprise pas comme les autres. Une reprise préparée par l'éducation nationale et la municipalité.

Thierry Philippe et Carole Petit •