Création d'entreprise : Les cosmétiques 100% naturels de Jasmina Legros

Après des études d'ingénieure chimiste à Strasbourg, Jasmina Legros a créé en Guadeloupe où elle est née, sa ligne de cosmétiques à base de produits et de déchets 100% naturels. Une ligne éco-responsable qui illustre parfaitement l'économie circulaire avec une touche caribéenne.

Carole Petit avec Marie-Lyne Plaisir et Jean-Marie Mavounzy •

©guadeloupe

Jasmina est née et a grandi en Guadeloupe. Après des études d'ingénieure chimiste en métropole, elle rentre au pays pour créer son entreprise de cosmétiques. Mais pour cette militante du 100% naturel, cela signifie créer une marque éco-responsable qui utilise des produits et des déchets issus de la nature. Son inspiration, les matières premières comme la carapate ou le coco que ses parents utilisaient pour sa peau et ses cheveux, quand elle était petite. Résultat, après beaucoup de travail, des huiles végétales pour des soins du corps, du visage et des cheveux et une marque Just What U Need.Sa dernière trouvaille, le marc de café qu'elle récupère et utilise dans des soins.Basée dans le bourg de Sainte-Anne, Jasmina ne parvient pas encore à se verser un salaire. Elle vend ses produits en ligne et commence à se faire un nom.A voir le reportage desur Jasmina Legros :