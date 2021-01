Un nouveau clocher à Pâques pour l'église de Sainte Anne

FJO. avec L. Dolmare et D. Quérin •

Cette fois c’est bien partis pour les travaux du clocher de l’église de Sainte Anne. L’édifice religieux devrait être rendu à ses paroissiens à Pâques. Une rénovation d’envergure va être menée avec des éléments qui viennent de Paris.

Depuis plusieurs mois maintenant l’église est fermée en raison de la menace que constituait son clocher. Il faut se souvenir que, depuis janvier 2019, la commune de Sainte Anne soouhaite rénover l’église du Bourg avec la volonté de sauvegarder et de sécuriser ce monument classé. Elle fait en effet partie des oeuvres architecturales d'Ali Tur construites durant l’entre deux guerres. Aujourd'hui entreprendre des travaux relève de l'urgence. De plus, mis à mal par le temps, les saisons et les cyclones, le clocher de l'église était devenu un danger permanent.

Sainte Anne ne fera d'alleurs pas face seule au coût de l'opération évaluée jusqu'à présent à 659 955 €. La commune peut compter sur la participation de l’Etat, le département, la DAC et la Région Guadeloupe. Un financement dont le bouclage aura pris du temps mais que le maire de Sainte Anne se réjouit d'avoir aujourd'hui.

Une nouvelle structure métallique de 33 mètres de haut est en train d'être contruire pour qu'elle accueille dans quelques mois les cloches de l'église qui pourrait être rendue aux fidèles en début avril, durant la Semaine Sainte.

Christian Baptiste, maire de Sainte Anne

