Double infanticide en Guadeloupe : "des êtres humains comme ça, ce sont des barbares" le quartier du Boyer sous le choc

Lorsque la plus proche voisine de la famille où s'est déroulé le drame se lève vers 4 heures du matin, elle aperçoit un attroupement par la fenêtre de sa cuisine. Intriguée, elle se demande ce qui se passe chez ses voisins. Lorsqu'elle apprend le double infanticide qui s'est produit vraisemblablement vers 3 heures du matin, c'est le choc. Pour elle sa voisine, est une dame gentille, discrète, à qui elle dit bonjour quand elle la voit.

Le témoignage de la voisine dans le quartier de Boyer Sainte-Rose • ©Alexandre Houda et Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe la 1ère

Selon elle, le compagnon de sa voisine travaille la nuit. Un couple sans histoire apparente. Un peu plus loin dans la rue de ce quartier très calme, vit un entrepreneur à la retraite. Il connaît la famille de vue et n'aurait jamais soupçonné un tel drame. Il laisse exprimer sa colère.

Même réaction chez un autre voisin de la rue du quartier de Boyer.

Près d'ici à l'école du quartier de Boyer, alors que l'on s'apprêtait à faire les photos de classe, la nouvelle du drame est parvenue à la connaissance de la communauté scolaire. L'aîné des deux enfants tués, âgé de 4 ans, était scolarisé dans cette école, en maternelle. Une cellule psychologique a été mise en place.

C'est le temps aussi des premières réactions officielles."Profondément bouleversé par cet acte inqualifiable qui émeut le pays tout entier", le Président du Conseil Départemental, Guy Losbar, adresse "ses condoléances particulièrement émues à la famille, aux proches, aux voisins des deux jeunes victimes".

Ce drame nous rappelle l’importance de renforcer notre engagement et notre détermination à lutter contre toutes les formes de violence et notamment les violences intra familiales qui font l’objet d’une mobilisation accrue de la collectivité dans le cadre du réseau VIF. Ce combat pour une société plus sereine, davantage respectueuse de la vie humaine et de la dignité de chacun, est plus crucial que jamais.