Homicide à Sainte-Rose : un mineur placé en détention provisoire pour assassinat

Un mineur de 17 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour assassinat, a indiqué le parquet de Pointe-à-Pitre dans un communiqué.

Le 21 janvier, "un jeune homme de 17 ans muni d'une arme de poing, tirait à plusieurs reprises" et blessait mortellement "un homme de 24 ans" détaille le communiqué de la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo.

La victime est décédée des suites de ses blessures, précise le parquet, indiquant que l'autopsie a confirmé la cause du décès.

L'enquête a permis d'identifier deux mis causes. Un premier suspect a été interpellé le jour même et placé en garde à vue, rapidement levée.

Le mineur de 17 ans, suspecté d'être l'auteur du tir, a été localisé le 23 janvier et interpellé.

Le jeune homme a reconnu être l'auteur des coups de feu et a été écroué sitôt sa mise en examen prononcée, après son déferrement devant une juge d'instruction.