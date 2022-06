Les traces laissées par les manœuvres militaires, sur la plage de Cluny

Durant la semaine, l’armée a organisé un exercice grandeur nature de sauvetage de victimes post-phénomène cyclonique.

Dans ce cadre, un navire a opéré le débarquement de centaines de soldats, sur la plage de Cluny (dite aussi Clugny), à Sainte-Rose. Cette manœuvre militaire a provoqué quelques dégâts sur l’environnement, du fait du passage des engins et du piétinement des zones reboisées.

Le fait est que le site choisi est reconnu sensible.

En effet, des actions de lutte y sont menées, notamment par les scolaires de la commune, pour stopper le double phénomène d’érosion du littoral et de recul du trait de côte.

Mais pour faciliter le passage des engins lourds, il est possible que des enclos aient été arrachés et réinstallés ensuite.

Par ailleurs, cette plage est connue pour être un lieu de ponte des tortues marines. Il convient donc de la préserver. Tâche à laquelle s’attèlent des associations, mais aussi le Conservatoire du littoral et l’Office national des forêts (ONF), qui sensibilisent la population, observent les animaux et protègent les œufs, le cas échéant.

Seulement voilà : les camions ont tassé le sable, en arpentant la plage. A tel point que la surface a été considérablement durcie.

Ainsi, si des œufs y sont enfouis, les petits ne pourront pas remonter à la surface.

Quant aux femelles, elles n’auront pas la force de creuser, pour y pondre.

L’armée, pourtant, assure avoir pris des précautions :

Depuis plusieurs mois, les forces armées aux Antilles travaillent en collaboration avec les services de l’Etat, sur le scénario de l’exercice CARAÏBES 2022. Ce dernier incluant l’envoi dans la zone sinistrée (Guadeloupe) de matériels, véhicules et de renforts humains, a été élaboré avec la DEAL, l’ONF, le Conservatoire du littoral, le Parc national de la Guadeloupe et les associations de protection de l’environnement. A la suite de ces échanges, la zone Est de la plage de Clugny a été privilégiée par tous pour respecter l’écosystème et notamment la zone de ponte des tortues marines identifiées à Clugny Ouest. Avant la mise à terre de ces renforts depuis la mer, tous les contrôles ont été réalisés, pour vérifier l’absence de nid. A la suite des derniers passages, la plage a été entièrement nettoyée. Les FAA ont également modifié les zones de pose des aéronefs, pour respecter les lieux de nidifications d’espèces d’oiseaux protégés. CARAÏBES 2022 qui s’achève aujourd’hui a répondu à un seul objectif : être collectivement prêt à affronter la saison cyclonique qui débute. L’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques ont exprimé leur satisfaction d’avoir conduit ensemble un exercice qui nous prépare à secourir la population après le passage d’un cyclone.