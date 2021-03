Port du masque dès le CP : un collectif de parents d'élèves bloque le pont de La Boucan

Nadine Fadel •

Un collectif de parents d'élèves, opposés au port du masque obligatoire dans les écoles élémentaires (CP au CM2) de l'archipel guadeloupéen, a érigé un barrage routier au niveau du pont de La Boucan, à Sainte-Rose.

Ils sont plusieurs dizaines, installé depuis 4h00 du matin environ, ce jeudi 04 mars2021, jour où la mesure controversée, imposée par le rectorat, doit entrer définitivement en vigueur, après 10 jours "d'expérimentation".

Une manifestante a fait circuler cette vidéo sur les réseaux sociaux :

Les forces de l'ordre sont présents. Elle ont engagé des discussions avec les manifestants. Mais le barrage est bel et bien en place, à cette heure (7h00).

Les parents n'ont pas eu besoin de grand renfort de matériaux et de véhicules pour s'imposer : leur chaîne humaine suffit.

©Jean-Marie Mavounzy

©Jean-Marie Mavounzy

©Jean-Marie Mavounzy

©Jean-Marie Mavounzy

Comme on peut s'y attendre, la circulation est fortement perturbée dans le Nord Basse-Terre, du fait de cette mobilisation.

D'autant plus qu'un autre barrage est signalé, sur la RN2, à hauteur de Conodor, toujours dans la commune de Sainte-Rose. Aucun manifestant ne serait sur place. La gendarmerie est, en revanche, sur les lieux. On ne sait pas si ce blocage est lié au précédent.

Les parents d'élèves ont promis d'autres formes de mobilisation, durant cette journée, pour se faire entendre et tenter de faire plier les instances rectorales.