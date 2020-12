Sainte-Rose : écoliers et parents exigent des conditions de scolarisation décentes

Matinée animée, à la mairie de Sainte-Rose, ce jeudi ! Après plusieurs jours de fermeture de leurs établissements, des dizaines d'écoliers et leurs parents, ont investi les lieux, pour exiger "des écoles ouvertes toute l'année", "de l'eau et du savon" ou encore "Pas de rats dans les écoles".

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

La manifestation du jour

©Alexandre Houda - Guadeloupe La 1ère

Des écoles toujours fermées dans la commune

Les fermetures se suivent, pour des motifs variés (agents municipaux non payés, présence de rats, grève de la Régie des Eaux) et nos enfants ne peuvent toujours pas aller à l'école. L'Association des parents d'élèves solidaires a demandé, à plusieurs reprises, d'être reçue par Mme Bajazet : aucune réponse. Un courrier a été adressé, en date du 19/11, à M. le Préfet et Mme la Rectrice de la Guadeloupe, afin de leur demander d'intervenir dans cette crise et de rétablir le droit fondamental de nos enfants, le droit à l'instruction : ni M. le Préfet, ni Mme la Rectrice ne nous a encore répondu. Chloé BLUTEAU, présidente de l'APES

Le face à face

©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe la 1ère

©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe la 1ère

Manifestation des parents et des écoliers de Sainte-Rose - 03.12.2020 • ©Alexandre Houda

Manifestation des parents et des écoliers de Sainte-Rose - 03.12.2020 • ©Alexandre Houda

Par une "descente" à la mairie de Sainte-Rose, dans la matinée de ce jeudi 03 décembre 2020, c'est leur ras-le-bol qu'ont voulu exprimer les membres de l'Association des parents d'élèves solidaires (APES) et leurs enfants. Les écoliers avaient également de simples demandes à formuler : "des écoles ouvertes toute l'année !" et "de l'eau et du savon !".Autre slogan scandé, par les enfants : "Pas de rats, dans nos écoles !"Pourtant, hier soir, le maire, Claudine Bajazet, adressait un message à la presse, annonçant une suspension de la grève, à la Régie des eaux et, donc, la réouverture des écoles, des crèches et du service de restauration scolaire, dès ce jeudi.Mais, surprise ce matin, sur les quinze écoles de la commune, cinq sont restés portes closes : trois pour cause de suspicion de présence de rats et deux faute d'eau aux robinets.C'est pourquoi les parents d'élèves ont décidé de monter au créneau.Les parents n'admettent plus cette situation qui se répète.Dans une ambiance tendue, ils ont exposés leurs griefs au maire, lors d'une entrevue informelle, dans le hall de l'hôtel de ville. C'est Marie Sagnier, responsable de la communication de l'APES, qui a pris la parole et répondu à Alexandre Houda et Jean-Marie Mavounzy :Passée l'étonnement, puisque non prévenue de cette irruption en mairie, Claudine Bajazet a tenté de répondre aux doléances de ses interlocuteurs. Le maire estime avoir fait le nécessaire, pour éviter tant de tracas. Claudine Bajazet, maire de Sainte-Rose, répond à Alexandre Houda et Jean-Marie Mavounzy :L'édile cherchera, donc, à renforcer la communication, avec les parents d'élèves. Claudine Bajazet qui dit comprendre les parents, dont elle accepte "qu'ils assument leurs responsabilité, en s'occupant de leurs enfants".