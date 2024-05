Sainte-Rose : l’eau du robinet à nouveau consommable

Après cinq jours de contamination bactériologique, l’ARS et le SMGEAG annoncent aux usagers de Sainte-Rose qui l’eau est à nouveau consommable. Les analysées réalisées montrent que la ressource est conforme aux normes en vigueur.

Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) annonce, ce vendredi 10 mai 2024, la levée d’interdiction de consommer l’eau issue de l’usine de Desbonnes, à Sainte-Rose.

Lundi dernier l’Agence régionale de santé (ARS) indiquait qu’une contamination bactériologique avait été décelée, au détriment des habitants des sections Solitude, Desbonnes, Duzer, Vinty, Nogent, Comté et La Ramée.

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire et de l'autocontrôle réalisées montrent que la qualité de l’eau produite et distribuée est à nouveau conforme aux normes de potabilité. Communiqué du SMGEAG

La ressource peut donc à nouveau être utilisée pour la boisson, la préparation des aliments, le brossage des dents, etc.

Ce n’est pas la première fois que la commune de Sainte-Rose est impactée par ce type d’incident. Une fois de plus, l’opérateur unique de l’eau de Guadeloupe ne communique pas sur la cause d’un tel évènement susceptible de nuire à la santé des usagers.