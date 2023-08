Rentrée scolaire : une association d’Île-de-France distribue des chèques-cadeau à des familles Habissoises

L’allocation de rentrée scolaire sera versée le 16 août prochain aux bénéficiaires identifiés sur la base de leurs revenus. Mais son montant, qui varie de 398,09€ à 434,61€ en fonction de l’âge de l’enfant, est insuffisant pour certaines familles, notamment en raison du coût des fournitures en Guadeloupe, plus élevé que dans l’Hexagone.

De surcroît, plusieurs foyers font face à des difficultés supplémentaires, après avoir été sinistrés lors du passage sur l’archipel de la tempête tropicale Fiona, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022.

Devant ce constat, le Collectif des Outre-mer a décidé d’agir, via l'opération "Cartables Solidaires". Ses membres ont traversé l’Atlantique et ont choisi de venir en aide à une vingtaine de familles de la commune de Vieux-Habitants, impactées par le phénomène cyclonique, ou identifiées par la mairie comme étant en difficulté. Au total, 40 enfants ont profité de cette initiative.

Dans le cadre de ce geste de solidarité, rendez-vous a été donné aux personnes ciblées, à 9h00, lundi 14 août 2023, à la mairie de la commune de la Côte-sous-le-Vent ; c’est là qu’une distribution a été organisée.

Mais, alors que l’association envisageait de donner du matériel scolaire, elle a dû changer son fusil d’épaule, afin d’aider le maximum de sinistrés.

Dans un premier temps, on avait pensé à acheter tout le matériel scolaire mais, au final, quand on arrive sur le terrain, malheureusement, on constate que les prix sont assez énormes. Donc, on n’aurait pas eu assez de subventions. On a eu quand même 40 listes. Du coup, on va offrir un chèque-cadeau à chaque enfant, pour soulager chacun un peu, pour l’achat du matériel scolaire (...). Quand on voit le prix du matériel scolaire, comparé à l’Hexagone, c’est pas possible ! Une enseigne nous a signalé que pour chaque gamin, c’est 400€ ! Sachant qu’ici il y a aussi la tenue, dans certains établissements, il y a une vraie inégalité !