Bien vivre ensemble : des collégiens embellissent les bancs de leur établissement au Moule

Comment sensibiliser les élèves du college de Guenette, au Moule, à plus de tolérence et de respect envers leurs camarades et envers l'etablissement qu'ils fréquentent. C'est à l'initiative du principal, qu'a germé ce projet pédagogique d'embellissement des bancs du hall du college, porté par le professeur d'art plastique. Une vingtaine d'élèves y ont participé, pour un résultat superbe.

Cela fait déjà plusieurs semaines que ces élèves de 4ème et 3ème, du collège de Guénette, se sont saisis de leurs pinceaux et autres feutres afin d'exprimer leurs souhaits de tolérance et de bien vivre ensemble. Ce sont ces bancs qui ont servi de support à la réalisation de ce projet d'embellissement. Sohan Dourgaparsad, élève en 3ème B • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère Ces recherches ont permis à ces enfants de s'ouvrir aux notions de respect et d'ouverture d'esprit. Sohan Dourgaparsad, élève en 3ème B • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère Lutter contre le racisme quel qu'il soit, c'est aussi une réflexion sur l'acceptation des différences. Un banc illustrant le respect au collège Guénette • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère Des portraits, des fleurs, des arc-en-ciels, des symboles de paix, les illustrations retenues par les élèves expriment aussi l'imaginaire dans lequel ils évoluent. Ambre Le Vot, élève en 3ème B • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère La dynamique de ce travail devrait favoriser l'émergence de nouveaux comportements. Pascal Gonon, Professeur d'arts plastiques • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère Impliquer les élèves dans ce type de projet, c'est redonner de l'importance au milieu dans lequel ils vivent. Différente et alors ? Illustration sur un banc du collège Guénette au Moule • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère

