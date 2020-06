Le bilan des douanes de Guadeloupe

Les douanes de Guadeloupe récupèrent chaque année près de 635 millions d’euros de taxes et de droits sur les marchandises qui rentrent en Guadeloupe. Elles en rétrocèdent 70 pour cent aux collectivités locales : Région, département, communes soit près de 445 millions d’euros

Ronan Ponnet Guadeloupe La 1ère

445 millions d’euros. Un trésor englouti par les mairies et autres communautés de communes ou par la région, un trésor payé par chacun des 390 000 Guadeloupéens, sur chaque boîte de sardines ou sur chaque objet acheté dans le commerce. On comprend mieux pourquoi les élus sont archarnés à défendre l’octroi de mer…Les Douanes ne se posent pas la question politique de la suppression de cette taxe, elles appliquent les textes et chassent le contrevenant, le contrebandier ou le citoyen distrait.Ronan Ponnet, Guadeloupe La 1ère