Blaise Aldo et Colette Koury condamnés au Tribunal judiciaire

E. Stimpfling •

Blaise Aldo a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité ce matin par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. L’ancien maire de Sainte Anne était poursuivi pour atteinte au code des marchés publics. Philippe Salles, l’ancien directeur des seervices techniques de la ville de Sainte Anne, également poursuivi, écope de 10 mois avec sursis, 15 000 d’amende et 5 ans d’interdiction de diriger une entreprisePour sa part, Colette Koury a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis ce matin par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. L’ancienne présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre a été reconnue coupable d’atteinte au code des marchés publics, dans le dossier de la société de nettoyage PSC. Bruno Frédéric et Christophe Louis, également poursuivis, ont été condamnés respectivement à 8 et 4 mois de prison avec sursis.