C’est le vrai« jour » de la rentrée scolaire pour les élèves de l'académie de Guadeloupe

Reprendre le chemin de l’ecole sans cantine scolaire, un casse-tête pour les parents.

Carole est mère de deux enfants en bas âge, elle réside a Pointe-Noire. Elle a dû s’organiser aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Les horaires ne sont pas adaptés pour moi; onze heures et demie, je suis toujours en clientèle et je vais payer quelqu'un pour donner à manger à ma fille, et pour mon fils, je pense qu'il n'ira pas à l'école.

Carole, parent d'élèves