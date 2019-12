La cathédrale de Basse-Terre dernière demeure de Mgr Ernest Cabo

Les obsèques de Mgr Ernest Cabo ont eu lieu ce jeudi matin à la cathédrale Notre Dame de Guadeloupe à Basse- Terre. Une messe de funérailles présidée par Monseigneur Riocreux et concélébrée par cinq évêques et une cinquantaine de prêtres.

Guadeloupe La 1ère

Man sèten Ewnes ka gadé nou é kè i kontan

©Th. Philippe ...

La famille de Mgr Cabo • ©Th. Philippe ...

La Cathédrale Notre Dame de Guadeloupe était trop petite pour accueillir tous ceux qui ont voulu venir rendre un dernier hommage à l'ancien évêque de la Guadeloupe. Des funérailles particulièrement empreintes de sa présence, par les chants, par les mots et par les participants.Déjà, peu avant la célébration, au moment de la fermeture du cercueil, tout autour, plusieurs prêtres et quelques fidèles se sont retrouvés pour l'accompagner en entonnant tous les chants créoles qu'il affectionnait. Ce sont d'ailleurs quatre des prêtres guadeloupéens qui ont porté son cercueil jusqu'à l'autel de la Cathédrale.La célébration pouvait alors commencé, dans cette même ambiance. Et même l'homélie prononcée par l'archevêque de Martinique, Mgr David Macaire, aura été sur ce même tempo :Une homélie dans laquelle il a d'abord voulu rappelé ce qu'a été l'héritage laissé par Mgr Cabo pour chacun personnellement et pour l'Eglise en Guadeloupe et plus généralement aux Antilles et en Guyane. Un héritage pour lequel se pose aujourd'hui la question de savoir ce que les héritiers en feront.Une question à laquelle ont répondu les invités présents lors de l'émission présentée par Alex Robin après ces funérailles,La célébration terminée, l’inhumation de Monseigneur Cabo a eu lieu en présence de sa famille et de quelques prêtres, dans l'enceinte même de la Cathédrale, dans le caveau des évêques où repose déjà, entre autres, son prédécesseur, Mgr Siméon Oualli.