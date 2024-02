Ce mercredi les Catholiques du monde entrent en Carême.

Pendant 40 jours, c’est une occasion donnée aux croyants de se rapprocher de leur foi et d’agir selon les volontés. Une saison de privation pour certains mais pas uniquement. Dans un courrier adressé aux Catholiques de Guadeloupe, l’évêque Mgr Philippe Giougou exhorte les fidèles au partage.

Prier, Partager et faire pénitence, en deux pages, Monseigneur Guiougou rappelle les fondements du carême pour les catholiques de Guadeloupe. L’évêque présente la période comme un temps de questionnement et de retrouvailles avec le Christ. Selon, lui, chaque chrétien doit se poser la question de son engagement et réaffirmer sa volonté de marcher sur le chemin de conversion.

Monseigneur Philippe Guiougou qui exhorte également les fidèles au partage. Au quotidien, prendre le temps de se décentrer pour faire attention à l’autre. Le voir, l’entendre et passer du temps avec lui.

Et l’évêque de dire "Je ne vous demande qu’une chose que personne ne passe de week-end seule dans nos quartiers". En ce sens, l’évêque annonce que les offrandes de Carême serviront entre autres, à soutenir financièrement l’école privée catholique située sur le site de Saint jean Bosco à Gourbeyre. Une école qui, en raison de la baisse des effectifs, affiche une dette de 200 000 euros.

Et puis la miséricorde le pardon, l’évêque appelle les fidèles à se laisser pardonner par Dieu et ainsi restaurer leur relation avec lui. Une longue lettre pour expliquer le carême et donner le cap mais aussi pour miser sur le collectif, le faire ensemble qui semble être la voie réaffirmée choisie par l’évêque de Guadeloupe.

Un décret signé par Mgr Philippe Guiougou rappelle définitivement le calendrier de l'entrée en Carême en Guadeloupe. Pendant longtemps, nombreux étaient ceux qui pensaient que le Carême, pour des raisons évidentes de défilés carnavalesques, débutait en Guadeloupe le vendredi après le mercredi des cendres. Une dérogation qui apaisait les cœurs et permettait de ne rien perdre des défilés et autres déboulés.

Messe du mercredi des cendres • ©Guadeloupe la 1ère

Désormais, la situation est claire. Le début du Carême c’est donc le mercredi. Le mercredi, jour de célébration de la messe qui lance ce temps de recueillement et de pénitence pour les chrétiens.

Ainsi, dans ce décret signé par l’évêque de Guadeloupe, Monseigneur Guiougou explique que, s’il peut exister une certaine tolérance, pour le diocèse de Guadeloupe le jour de l’imposition des Cendres, c’est bien ce mercredi.

L’évêque laisse toutefois à l’appréciation des prêtres la possibilité de donner les cendres dans les paroisses entre le mercredi des cendres et le samedi après les cendres mais en aucun cas le dimanche.

La clarification effectuée, l’évêque souhaite à tous les catholiques de Guadeloupe, un bon Carême.