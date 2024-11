Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur de Grenoble sur le meurtre de Lilian Dejean

Au lendemain de l’arrestation au Portugal du principal suspect du meurtre le 8 septembre dernier à Grenoble de Lilian Dejean, l'agent municipal guadeloupéen, le procureur de la République, Éric Vaillant, a donné une conférence de presse. Il a donné davantage d'éléments sur l'homme interpellé.

Lors d'une conférence de presse, ce vendredi 22 novembre, le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, a confirmé l'arrestation du suspect, Abdoul Diallo, hier vers 17 heures (heure du Portugal), dans la commune de Póvoa de Lanhoso, au nord de Porto, la capitale.

Quarante enquêteurs sur l'affaire

Il a ensuite insisté sur l'important travail mené en France par les policiers de l'Isère et du Rhône, qui a permis de savoir où se trouvait le suspect au Portugal.

"Plus de quarante enquêteurs" issus de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de l’Isère, des enquêteurs spécialisés de la DCOS de Lyon et des policiers de la direction nationale de la police judiciaire, ont travaillé à la "traque" du suspect.

L'affaire "évidemment prioritaire" a mobilisé "un maximum de moyens humains et techniques", a souligné Damien Delaby, directeur zonal de la Police judiciaire également présent lors de cette conférence de presse.

19 condamnations dont la première à 15 ans

Eric Vaillant a ensuite livré plus d'informations sur le suspect, Abdoul Diallo, déjà condamné à 19 reprises. Son nom avait été découvert après la découverte, par les enquêteurs, d’une pièce d’identité dans une voiture accidentée, abandonnée devant la mairie de Grenoble.

Aujourd'hui âgé de 24 ans, il a été incarcéré pour la première fois à 15 ans. Au cours des 10 dernières années, il a été condamné au total à six ans de prison pour des faits de violences et de trafic de drogue.

Le suspect est actuellement détenu au Portugal en vertu du mandat d'arrêt, délivré quelques jours après le meurtre de Lilian Dejean, par la juge d’instruction de Grenoble en charge du dossier. Il ne sera pas interrogé sur les faits avant son transfert en France. "Il devrait être remis à cette magistrate dans les prochaines semaines" a expliqué le procureur. Celui-ci pourrait prendre "cinq à six semaines", a-t-il dit. "Il se croyait à l'abri sans doute", a affirmé Eric Vaillant.



Le procureur a conclu en affirmant que les investigations se poursuivaient sur de possibles complices ayant aidé Abdoul Diallo dans sa fuite. Pour l'heure, aucune arrestation n'a eu lieu.

Rappel des faits

Le père de famille guadeloupéen âgé de 49 ans, avait été atteint d'une balle au thorax le 8 septembre alors qu'il tentait d'empêcher de fuir un homme ayant causé un accident de la circulation, au volant d'une puissante voiture de location immatriculée en Pologne.

Il était décédé peu après à l'hôpital. Sa mort avait suscité une immense émotion parmi ses collègues et les habitants.