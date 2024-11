Le meurtrier présumé de Lilian Dejean, agent municipal à Grenoble, a été interpellé au Portugal

Selon plusieurs médias nationaux et l'AFP, un homme suspecté d'être l'auteur du meurtre de Lilian Dejean a été appréhendé au Portugal par la police locale en collaboration avec la Police judiciaire, ce jeudi 21 novembre.

Yasmina Yacou •

Le suspect dans l'affaire du meurtre de l'agent municipal tué à Grenoble, a été arrêté au Portugal, selon une source policière. Deux mois après le meurtre de Lilian Dejean.

Le père de famille guadeloupéen âgé de 49 ans, avait été atteint d'une balle au thorax le 8 septembre alors qu'il tentait d'empêcher de fuir un homme ayant causé un accident de la circulation, au volant d'une puissante voiture de location immatriculée en Pologne.

Il était décédé peu après à l'hôpital. Sa mort avait suscité une immense émotion parmi ses collègues et les habitants.

Le meurtrier présumé, âgé de 25 ans, connu de la justice notamment pour vols, violences et trafic de stupéfiants, était activement recherché. Une pièce d'identité à son nom avait été retrouvée dans la voiture accidentée qu'il avait abandonnée sur place.

Une information judiciaire avait été ouverte pour "meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public", "blessure involontaire" "aggravée par la vitesse et le délit de fuite", et "détention d'armes de catégorie B".

Lilian Dejean a été inhumé à Pointe-Noire, le 27 septembre dernier. Sa famille était entourée de collègues venus lui rendre un dernier hommage. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, avait, lui aussi fait le déplacement.

