Cérémonie de remise des prix pour les meilleurs bacheliers de l’académie : la jeunesse à l’honneur.

C’est ce jeudi 7 juillet que les meilleurs bacheliers guadeloupéens ont été récompensés par l'Académie de la Guadeloupe , pour leurs bons résultats au bac, preuve du travail fourni tout au long de l’année.

J. Rayapin (Stagiaire) avec Ch. Théophile, J-M. Mavounzy et FJO. •

Malgré le contexte sanitaire compliqué, ces élèves ne se sont pas laissés troubler, bien déterminés à décrocher leur Saint-Graal. Une consécration bien méritée pour ces 32 élèves, les meilleurs de chaque filières.

Cédrick Gardiole fait partie de ces jeunes. Il représente l'excellence de la filière professionnelle; Il a obtenu une mention Bien et se destine à une carrière dans le BTP.

Le tout couronné par la fierté des parents, parmi les premiers acteurs de leur réussite. Pour eux, pas de secret, mais trois mots, qui ont guidé cette année, « rigueur, constance et régularité »

Des parcours atypiques qui s’enclenchent tôt. Dans cette cérémonie, la jeunesse s’impose. C’est le cas de Fabien Patrick, seize ans, meilleur élève de l’académie avec 19,33 de moyenne générale au bac et qui aura l’honneur d’intégrer Louis Le Grand à la rentrée.

©J-M. Mavounzy

Eva Mennerville, est la benjamine de la cérémonie. Du haut de ses quinze ans, elle décroche son baccalauréat avec une mention très bien et est la plus jeune bachelière de l’académie. Résultat logique pour son père, puisque la jeune fille a fait montre de capacités supérieures à la moyenne dès son plus jeune âge.

Eva Mennerville, 15 ans, bachelière

Daniel Mennerville, heureux père d'Eva



Des vacances bien méritées les attendent désormais, avant le début d’un nouveau chapitre.