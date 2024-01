Clara Gustave-Dit-Duflo : une jeune prodige d'art lyrique

L'aventure aura été excellente et prometteuse pour Clara Gustave-dit-Duflo. La guadeloupéenne, âgée de seulement 15 ans, est arrivée en finale de l’émission musicale Prodiges sur France 2. Pas de victoire mais un magnifique souvenir pour toute la famille. La jeune Baillifienne, a reçu les félicitations de toute sa commune.

Rudy Rilcy •

Une finale de l’émission musicale Prodiges qui aura marqué tous les esprits. Mais ceux particulièrement de ses sœurs, les jumelles Julie et Noéline, et le papa Joël encore bluffés par la prestation de la petite dernière.

©Guadeloupe

Car le niveau de la compétition était particulièrement élevé dans chacune des catégories et Clara a su se distinguer une nouvelle fois dans la catégorie chant devant un papa particulièrement tendu. Même si Clara n'a pas conquis le jury qu'importe, elle se dit ravie de cette expérience.

Clara Gustave-dit-Duflo Finaliste Prodiges Pop

©Guadeloupe

Un parcours que la chanteuse doit en outre à Fabrice Di Falco, créateur de la manifestation Voix des Outre-mer.

Joël Gustave-dit-Duflo, papa de Clara

©Guadeloupe

Un concours qui permet de rendre visible la richesse et la diversité des Outre-mer. Clara en fait désormais partie, elle peut donc contempler ses photos qui lui rappel son parcours.

Photos Clara Gustave dit Duflo • ©Rudy Rilcy

Parce qu’elle souhaite célébrer la musique par la promotion du chant lyrique celle qu’elle apprécie et celle qu’apprécie le public. Une fierté pour les Baillifiens.

Dans le bureau de la mairesse, ce matin, c’est l’effervescence. Et on parle même d’un des fils de Baillif, le chef d'orchestre et violoniste virtuose, le Chevalier de Saint-Georges auteur de nombreuses sonates car au pays de Saint Georges le chant lyrique émerge.

Marie-Yveline Théobald-Ponchateau, maire de Baillif

©Guadeloupe

Sur ces terres Baillifiennes, on cultive le goût des notes.



Sophie Gustave-dit-Duflo, maman de Clara

©Guadeloupe

Clara ne se satisfait pas pour autant de ces retours très positifs, la jeune chanteuse souhaite aller beaucoup plus loin.

Clara Gustave-dit-Duflo, Finaliste Prodiges Pop

©Guadeloupe

Quoi qu'il arrive, il est probable que Clara fera un métier en lien avec la musique.