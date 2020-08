Collecte de dons : tous solidaires des sauveteurs en mer bénévoles !

Une collecte de dons est organisée, au sein des trois magasins Leclerc de Guadeloupe, en faveur des sauveteurs en mer, qui mènent leurs actions bénévolement.

Nadine Fadel •

©Guadeloupe La 1ère

©jesoutiens.snsm.org

Jusqu'au samedi 15 août, la population est invitée à participer à une collecte de dons, en faveur de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).Les acteurs de cette association française, reconnue d'utilité publique, interviennent bénévolement et gratuitement, lorsqu'ils secourent les personnes en difficulté, voire en danger, en mer. Seulement voilà : leurs moyens sont maigres, pour disposer du matériel adéquat, pour remplir cette mission, notamment des bateaux, qu'il faut de surcroît entretenir.Gérard Cadic, président de la station SNSM de Basse-Terre, est interrogé par Alexandre Houda et Rodrigue Lami :D'où la mobilisation de l'enseigne Leclerc, dont les trois magasins de Guadeloupe (à Sainte-Rose, ainsi qu'à Pliane et Bas-du-Fort, au Gosier), recueillent vos dons, au niveau des caisses.C'est une campagne nationale de collecte de dons qui est ainsi déclinée, dans notre archipel, qui compte trois stations : à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre et aux Saintes.En effet, via la plateforme " Je soutiens SNSM ", il est également possible d'aider les sauveteurs en mer, au national.