Condamnation d’un automobiliste auteur de multiples infractions routières

Un automobiliste a notamment été condamné à 4 mois de prison avec sursis, après le constat, lors d’un contrôle routier, des multiples infractions dont il a été l’auteur. En plus de conduire sans assurance, avec un permis suspendu et sous produit stupéfiant, il transportait des enfants en bas âge non attachés.

Guadeloupe La 1ère •

Cette semaine, la gendarmerie de la Guadeloupe et des îles du Nord a communiqué sur un évènement édifiant, survenu le soir du 2 juillet dernier, qui prouve qu’il reste encore beaucoup à faire, pour que l’ensemble des usagers de la route comprennent l’intérêt et l’importance de la réglementation routière. Vers 21h00 ce jour-là, lors d’une opération de contrôle organisée à Trois-Rivières, les militaires de la brigade motorisée de Saint Claude ont stoppé une voiture citadine, dont le conducteur cumulait les faux pas. Ce dernier a été condamné. Le contrevenant condamné L’intéressé a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui permet de le juger rapidement, suite aux multiples infractions dont il est l’auteur.

Il a été déféré devant le tribunal judiciaire de Basse Terre et a accepté la peine proposée par le procureur de la République : quatre mois de prison avec sursis, l’annulation de son permis avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois mois, la confiscation de son véhicule et une amende de 635 euros. Des enfants non attachés L’homme de 29 ans circulait avec trois enfants en bas âge qui, au lieu d’être assis et ceinturés, étaient allongés sur un matelas, à l’arrière.

Pourtant, le message des autorités est clair, à ce sujet : 1 enfant = 1 place = 1 ceinture Cette consigne, Ô combien importante pour la sécurité des jeunes passagers, était rappelée, le 3 septembre dernier, par le commandant Colin, de l’Escadron départemental de sécurité routière, dans une vidéo : Jusqu’à ses 10 ans, un enfant doit obligatoirement être installé à l’arrière d’un véhicule, avec un dispositif de retenue adapté à sa morphologie. Il est interdit de l’installer à l’avant, sauf pour des véhicules à usage commercial et avec un équipement homologué. Il faut vérifier que l’enfant est correctement installé dans son siège et attaché. Gendarmerie de la Guadeloupe et des îles du Nord Diverses autres infractions Le même homme a été verbalisé et poursuivi pour de multiples infractions à la sécurité routière : transport de passagers en nombre supérieur à celui des places assises mentionné sur le certificat d’immatriculation, circulation sans assurance, conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. Et les contrôles routiers prennent dans leurs filets d’autres usagers fautifs : Lors de cette même audience, trois autres conducteurs ont également comparu pour des infractions à la sécurité routière, leur véhicule a été saisi ! Gendarmerie de la Guadeloupe et des îles du Nord

partager l'article