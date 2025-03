Contrôles routiers : 151 infractions relevées sur les routes de Guadeloupe ce week-end

Des contrôles opérés simultanément sur terre et dans les airs

84 infractions relevées en zone gendarmerie et 67 en zone police, c'est le bilan des contrôles routiers en Guadeloupe ce week-end du 14 au 16 mars 2025. En majorité, ce sont les excès de vitesse, l'alcool et les stupéfiants et le téléphone portable qui constituent les infractions.

Les week-ends se suivent et se ressemblent, hélas, sur les routes de Guadeloupe. Aucun accident meurtrier n'a eu lieu mais de nombreuses infractions ont été relevées par les forces de l'ordre, nombreuses à être mobilisées sur le terrain en pleine visite ministérielle. Au total, 151 infractions, 84 en zone gendarmerie et 67 en zone police. 15 suspensions de permis de conduire ont été prises également en zone gendarmerie. En zone police, 13 véhicules ont été immobilisés, 9 personnes interpellées et 2 personnes en garde à vue. En zone gendarmerie nationale, ce sont 84 infractions qui ont été relevées dont : 21 pour excès de vitesse dont 10 entre 20 et 30 km/h, 8 entre 30 et 40 km/h, 1 entre 40 et 50 km/h et 1 de plus de 50 km/h,

4 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique,

2 pour défaut de contrôle technique,

6 pour défaut d’assurance,

5 pour défaut de permis de conduire,

7 pour conduite sous produits stupéfiants,

5 pour non-port de la ceinture de sécurité,

1 pour non-respect du stop,

10 pour usage de téléphone au volant,

6 pour vitres teintées,

2 pour refus d’obtempérer.

En zone police nationale, 67 automobilistes sur 174 contrôlés ont été notamment verbalisés : 17 pour non-port de la ceinture de sécurité,

5 pour défaut de contrôle technique,

3 pour défaut de permis de conduire,

3 pour défaut d’assurance,

4 pour non-respect du stop,

5 pour usage du téléphone portable,

5 pour non-port du casque,

3 pour casques non homologués,

3 pour vitres teintées,

4 pour stationnement sur emplacement handicapé. On dénombre toujours 7 tués sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année 2025.

