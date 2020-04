Coronavirus : 500 000 € de plus pour les hôpitaux des Antilles-Guyane

La compagnie d’assurance locale GFA Caraïbes, met 500 000 € sur la table des 3 Centres Hospitaliers des Antilles-Guyane, dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Guy Etienne •

Conscients des difficultés que connaissent les établissements hospitaliers de ces territoires, notre compagnie a tenu à affirmer sa solidarité aux personnels soignants et aux personnes atteintes du COVID-19, en faisant un don de 500 000 € aux centres hospitaliers de Martinique, Guadeloupe et Guyane.

(Dominique Fouquemberg, Directeur Général de GFA Caraïbes)

500 000 euros seront octroyés aux CHU de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France et au Centre Hospitalier de Cayenne dans les jours qui viennent. C’est la Fédération Hospitalière de France (FHF) qui assurera le lien avec ces établissements, afin de connaître leurs besoins les plus urgents.L’assureur affirme avoir également contribué au fond de solidarité de 200 millions d’euros de la Fédération Française de l’Assurance, "dans le but d’aider les entreprises les plus touchées par la crise liée au COVID-19, notamment les TPE et les indépendants. Au total c’est près de 650 000 € (...) engagés dans cette crise sanitaire sans précédent".