Coronavirus : Les policiers ne veulent plus prendre de risque dans l'exercice de leur fonction

Notre bureau national Alliance est sur le front de l'action pour la protection des policiers et l'hécatombe est déjà au rendez-vous dans plusieurs unités et services de police dans l'hexagone.

Nous tirons la sonnette d'alarme car la crise ne nous épargne pas non plus sur nos territoires.

Dans le même registre, des couvre-feux ont été instaurés dans des communes de zone police et des fonctionnaires y sont là encore en exposition, sous couvert de réaliser leur mission.

Mais cela passe aussi par une réorganisation des services de police et des contraintes personnelles supplémentaires pour les policiers. En effet, la crise sanitaire actuelle impose d'arrêter certaines mesures pour faire fonctionner le service malgré le manque de personnels dans moult services.Il peut être dangereux d'avoir raison quand un élu a tort, mais aujourd'hui le constat est sans appel !