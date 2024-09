Coupures d’électricité : une aubaine pour les enseignes d’électroménager

Les foyers guadeloupéens ont retrouvé des conditions de vie normales, en fin de semaine dernière, alors que les délestages ont été interrompus. Les moteurs de la Centrale de la Pointe-Jarry ayant été stoppés, les fournisseurs d’énergie ne pouvaient plus répondre à la demande locale.

Dans le cadre de la grève à EDF-PEI, à l’initiative de la FE-CGTG, les négociations sont suspendues jusqu’à l’arrivée d’un représentant national de la direction de l’entreprise ; c’est en tout cas un tel interlocuteur qu’attendent les salariés mobilisés.

Mais les nombreuses coupures d’électricité ont occasionné des dégâts. Notamment sur les appareils électroménagers des habitants impactés : principalement des réfrigérateurs et des congélateurs, mais aussi des climatiseurs, des machines à laver, des fours, des télévisions... de nombreux équipements ont rendu l’âme, au grand dam de leurs propriétaires.

Plusieurs clients se rendent dans les enseignes spécialisées, afin de les remplacer ; un véritable défilé.

Après une journée au travail, Tatiana a eu la mauvaise surprise de trouver son réfrigérateur en panne. Elle n’en doute pas : c’est une conséquence directe des coupures de courant des derniers jours.

Son idée est de se tourner vers son assurance habitation, ou EDF. Mais elle n’a que peu d’espoir de se voir indemniser.

EDF Archipel Guadeloupe, entreprise qui a organisé les délestages, pourrait lui fournir un justificatif de panne, à faire valoir auprès de son assureur.

Tatiana n’est pas contre la grève mais, pour elle, les parties doivent davantage de respect à la population, qui pâtit d’une situation qui la dépasse.

Les vendeurs comprennent le désarroi des clients, mais ils ne peuvent pas compenser les effets néfastes d’une grève qui ne les concernent pas. Le remplacement des appareils n’est possible qu’en cas de souscription à une extension de garantie.

On vend beaucoup d’appareils en ce moment, par rapport aux coupures. On fait le nécessaire pour nos clients qui ont une extension de garanties sur leur appareil ; donc, nous, on fait la prise en charge. Pour les autres, on fait une remise commerciale, pour qu’ils puissent avoir un produit neuf, dans les plus brefs délais.