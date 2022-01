Covid 19 : 5 300 nouveaux cas depuis vendredi dernier.

Dans son dernier bilan de la situation sanitaire, l'ARS souligne la poursuite de la progression rapide de la nouvelle vague de contamination. 5 300 nouveaux cas enregistrés en fin de semaine dernière. Une évolution qui se traduit désormais par de nouvelles restrictions sanitaires

Guadeloupe La 1ère •

Dans le détail, ce sont tous les chiffres qui s'emballent et soulignent l'entrée de plain pied de la Guadeloupe dans la 5ème vague du virus Covid 19 :

- Le taux de positivité à 21% sur les 7 derniers jours glissants.

- Le taux d’incidence augmente fortement à 2 894 / 100 000 habitants.

- Les tranches d’âge des 10-19 ans et des 20-39 ans représentent 58% de ces nouveaux cas. Le glissement vers les tranches d’âge plus âgées se confirme.

- Le taux de contaminations parmi les 0-9 ans représente actuellement 6% des cas positifs contre 3% à la fin de la dernière semaine de 2021.

- 24 clusters sont en cours de suivi en Guadeloupe et dans les Îles du Nord (établissement scolaire, établissements hôteliers, discothèque, bar, fêtes privées).



Et désormais le variant Omicron est présent dans plus de 95% des prélèvements positifs.

Augmentation de la pression hospitalière

Et pour la première fois dans ces indices qualificatifs de la 5ème vague on note aussi que la fréquentation hospitalière a tendance à augmenter. 2 patients de moins de 50 ans ont été admis cette fin de semaine en réanimation, ils n’étaient pas vaccinés.

Les capacités en lits de réanimation sont maintenues pour le moment à 35 lits au total sur le territoire, soit 30 au CHUG et 5 au CHBT, auxquels s’ajoutent 13 lits de soins critiques.

Ce lundi matin à 7 heures, 28 personnes (dont 10 atteintes du Covid 19 contre 4 vendredi) étaient prises en charge en réanimation aiguë.

Pour ce qui est des patients hospitalisés en service de médecine pour le COVID : 17 patients se trouvaient au service de maladies infectieuses du CHU contre 6 la semaine dernière. 21 autres patients sont accueillis dans les autres services (soit 13 au CHU et 8 au CHBT)

Rappelons que, au regard de la progression de ces chiffres, Alexandre Rochatte, préfet de la région Guadeloupe a décidé

d’abaisser le couvre-feu à 20 h dès ce lundi soir.