Suppression de postes d'enseignants dans l'académie de Guadeloupe : 13 postes seront finalement sauvegardés

C'est un premier pas pour l'intersyndicale enseignante : 13 postes finalement sauvés sur les 89 prévus dans l’académie à la rentrée prochaine. Une situation dénoncée depuis plusieurs semaines par les organisations car selon eux, ces mesures mettraient en péril la qualité de l’enseignement proposé aux élèves guadeloupéens. De plus, elles considèrent que ces suppressions plombent les effectifs et compliquent le suivi pédagogique des élèves. L’intersyndicale enseignante donc a obtenu ce recul après de longues semaines de mobilisation.

L’annonce a été faite par la rectrice, le 31 mars dernier, lors du conseil social d’administration (CSA). Une avancée, oui, mais encore loin du compte, estime Eddy Ségur, de la FSU Guadeloupe.

Nous notons cette avancée mais nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons pu obtenir dans le sens où nous demandions l'annulation pure et simple des 89 suppressions de postes. Nous continous le travail simple de voir où on peut améliorer les situations. Nous avons notamment la situation de l'école de Bel-Air qui pose problème et où il faudrait trouver une solution mais nous avons aussi d'autres établissements comme la maternelle de Bouillante par exemple qui méritent des attentions. Nous espérons qu'au fur et à mesure, nous obtiendrons de moins en moins de suppressions de postes. Maintenant ce qui est important pour nous, c'est que la situation de l'état de l'école en Guadeloupe soit posé, que nous ayons un peu plus d'établissements d'éducation prioritaire pour que demain, si toutefois, nous avions des baisses d'effectifs, qu'on soit en capacité de ne pas avoir de suppressions de postes comme ça se passe chaque année.