Covid-19 : la Région Guadeloupe exonère d'octroi de mer 17 produits nécessaires à la lutte contre l’épidémie

La Région Guadeloupe reconduit l'application de l'exonération de l'octroi de mer, sur les produits, équipements et matériels médicaux nécessaires, localement, pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ce dispositif existe depuis décembre 2020. Il est prorogé pour un an.

Guadeloupe La 1ère •

Réunis en urgence, hier (samedi 15 janvier), par visioconférence, les élus de la Région Guadeloupe ont participé un la première commission permanente de l'année. Le but était d'acter l’exonération totale d’octroi de mer certains produits nécessaires à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

La liste, qui a été redéfinie, comprend 17 produits : les vaccins, les tests PCR et immunologiques, les écrans faciaux et visières de protection en plastique, les gants en nitrile, mais aussi les gants utilisés en milieu médical, les blouses et autres équipements de protection des soignants, les masques, ou encore les appareils respiratoires de réanimation.

Il s’agit, pour l’équipe régionale, d’aider les organismes, établissements, centres et professionnels de santé autorisés à intervenir dans la lutte contre l’épidémie de covid-19. Communiqué de presse de la Région Guadeloupe - 15/01/2022

Cette délibération est en fait une reconduction, pour un an, d'un dispositif existant, puisqu'il avait précédemment été adopté, en commission permanente du 30 décembre 2020, là aussi pour 12 mois.