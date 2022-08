Covid et grossesse : deux études rassurantes sur la vaccination

De autres études sur la vaccination des femmes enceintes... Et elles révèlent que les vaccins à ARN messager ne présentent aucun risque particulier pour la grossesse et la naissance.

Colette Borda •

Le Covid et ses vaccins n’en finissent pas de faire l’objet d’étude. Il faut dire que les critiques sont encore âpres. C’était une inquiétude, en 2021, la vaccination des femmes enceintes. Deux récentes études britannique et canadienne, se veulent aujourd’hui rassurantes. Elles révèlent qu’il n’y pas de risques particuliers.

Des doutes et des interrogations, il y en a eu beaucoup et encore aujourd'hui à propos de la vaccination des femmes enceintes contre le Covid. Si certaines ont fait le choix de ne pas recevoir d'injection, ces études mettent en avant des conclusions rassurantes.

5000 femmes enceintes vaccinées et non-vaccinées observées

Le vaccin à ARN messager développé par Pfizer et Moderna présenterait selon elles, peu de dangers quant à leurs conditions. La première étude publiée dans la revue scientifique Lancet Infectious Diseases a évalué les effets secondaires immédiats de 5000 femmes enceintes vaccinées et non-vaccinées ont ainsi été observées.

La seconde étude apparue dans le British Medical Journal a, elle, évalué les risques à plus long terme en matière d'accouchement notamment. Là ce sont 85 000 grossesses qui ont été suivies. Et d'après ces travaux, il n'y a pas eu plus de complications par rapport aux non-vaccinés, qu'il s'agisse de fausse couche ou de naissance prématurée.