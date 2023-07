Crimes racistes et antisémites : une journée nationale à la mémoire des victimes

Basse-Terre commémore ce dimanche 16 juillet au champ d'Arbaud, la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat Français et d'hommage aux "Justes" de France.

Gwénaelle SEXTIUS •

La journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites a eu lieu ce matin au champ d'Arbaud. Un moment de recueillement qui a permis de rendre hommage aux victimes de la discrimination et de rappeler les horreurs commises par le passé.

En présence d’autorités civiles, de militaires, le Directeur de Cabinet du Préfet de Guadeloupe Tristan RIQUELME a pris la parole pour rappeler l'importance de la mémoire collective et de la prévention de tels actes de violence.

©Guadeloupe

Bien que la cérémonie ait permis de rendre hommage aux victimes, elle a également révélé les défis persistants auxquels la société guadeloupéenne est confrontée en matière de discrimination.

Marius MEILLET Président du comité d’entente et de liaison du monde combattant.

©Guadeloupe

Cette Journée nationale, correspond à la date anniversaire des rafles des 16 et 17 juillet 1942, au cours desquelles près de 13.000 personnes furent arrêtées dans Paris et sa banlieue dont plus de 8.000 furent regroupées au Vélodrome d'Hiver (le Vél' d'Hiv) avant d'être déportées.