Cyclisme : Timeo Doffagne et Dylan Tiffau, futures pépites du cyclisme ultra-marin

Deux jeunes cyclistes GuadeloupéenTimeo Doffagne et Dylan Tiffau, ont été pré-sélectionnés pour rejoindre en septembre prochain le pôle France Jeune Ultra-marin dans le Var. Une bonne nouvelle pour le cyclisme guadeloupéen. Depuis 2018, aucun Guadeloupéen n'avait été retenu.

Claude-Théophile Ceprika •

C'est une belle récompense pour le cyclisme guadeloupéen en particulier pour les éducateurs et les entraîneurs qui forment ces jeunes.



Une belle satisfaction puisque lors de la première sélection, il y a deux ans, aucun guadeloupéen n'avait été retenu. Cette fois, nous en avons deux. Ils vont rejoindre à la rentrée de septembre le pôle France Ultra-marin cyclisme. Ils ont entre 15 et 16 ans. Timéo Doffagne (à droite sur la photo) jeune Saintannais licencié au VCS vélo club saintannais et Dylan Tiffau, Baie-mahaultien sociétaire de L'ASSF l'association sportive sans frontière (à gauche). Ces jeunes cyclistes ont passé avec succès la séance de détection organisée en début d'année au Vélodrome, par le conseiller technique sportif de la Guadeloupe Fritz Samuth.

Le pôle France Jeune Ultra-marin a été inauguré en septembre 2019 par Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Ce pôle France fait parti du projet performance 2017/2024.

La fédération s'est appuyée sur un constat, les territoires d'outre-mer regorgent d'athlètes aux qualités physiques exceptionnelles, notamment pour les épreuves de pistes, mais l'absence d'entraîneurs spécialisés représente un frein à la progression de ces athlètes.



Timéo Doffagne et Dylan Tiffau suivront leur scolarité au Lycée de Hyères et s'entraîneront au Vélodrome de Toulon . L'encadrement du pôle est assuré par François Lamiraud en tant que responsable et le pistard Kévin Siraud.