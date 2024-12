D’ici et ailleurs : Quentin Meissonnier s’est installé au Danemark !

Le Guadeloupéen Quentin Meissonnier a trouvé son bonheur à Copenhague ! Il y exerce le métier qu’il visait : architecte naval. Et il y fait bon vivre ; de quoi allier travail et vie familiale épanouie. Il n’y a que la météo qui lui convient moins. Le Petit-Bourgeois nous raconte sa tranche de vie, dans la capitale danoise.

Quentin Meissonnier vit bien loin de la Guadeloupe. Originaire de Petit-Bourg, il a suivi sa scolarité à Massabielle, puis fait une classe prépa à Baimbridge, avant de s’envoler vers l’Hexagone. Il a intégré une école d’ingénieur à Nantes, dans l’Ouest de la France ; c’est là qu’il a obtenu son diplôme d’architecte naval.

En quête de dépaysement, il a voyagé et travaillé en Norvège, puis à Singapour, avant de s’établir dans son nouveau pays d’adoption, en 2016.

Il a décidé de faire sa vie à Copenhague, au Danemark, pays qui rassemble de nombreuses îles ; de quoi lui rappeler un peu son archipel natal... et là, on ne parle pas de météo ! Il y construit des éoliennes en mer.

À l’origine un village de pêcheurs, fortifié en 1167, Copenhague est aujourd’hui la capitale et la plus grande ville du Royaume. La commune compte plus de 650.000 habitants et son agglomération, le Grand Copenhague, plus d’1,3 millions âmes, dont au moins un Antillais, donc !

Il fait bon vivre en ce pays, selon Quentin.

Là, on n’a pas de voiture, on n’a pas d’embouteillage, on fait tout à vélo. Moi, je pouvais travailler dans l’éolien offshore ; ce qui m’intéressait. Et il y a une certaine culture de l’équilibre vie privée/travail ; ce qui est quand même très agréable à vivre. Quentin Meissonnier, architecte naval

Le fait que le Danemark soit l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien, complète le tableau qui a séduit le Guadeloupéen.

En accord avec la culture locale, il avoue ne pas être pressé de revenir en France. Sa compagne et ses deux enfants sont à l’unisson de sa décision. Les écoles et les entreprises fonctionnant sur les mêmes horaires, jusqu’à 16h00, ils profitent de bons moments tous ensemble.

Apprendre le danois n’a pas été un frein.

La famille vient se ressourcer en Guadeloupe tous les ans, voire tous les deux ans.

BON À SAVOIR/

