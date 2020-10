D'octobre 1801 à Octobre 2020 : Les traces d'une mémoire vivante

Plusieurs militants de mouvements, associations et syndicats, se sont donnés rendez-vous ce mercredi 21 octobre pour commémorer ensemble le soulèvement de Port-la-Liberté (Pointe-à-Pître) en Guadeloupe en 1801. L'une des dates mémorables de l'histoire de la Guadeloupe

En 1793, c'est la république. La Guadeloupe est dirigée par un gouverneur provisoire, Lacrosse puis par Collot, les libres de couleur deviennent des citoyens



En 1794, la Guadeloupe est prise par les Anglais

Victor Hugues débarque en Guadeloupe en appelant le peuple à se soulever contre l'invasion anglaise et promettant in fine l'abolition de l'esclavage, c'est un succés les anglais sont boutés hors de Guadeloupe qui redevient française.

Mais Victor Hugues met en place une quasi dictature à l'encontre de tous ceux qui n'ont pas participé à l'effort de guerre



En 1798, l'armée est composée de 50 % de noirs, 25 % de métisses et 25 % de blancs

Le 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte devient Premier Consul et renvoit en 1801 Lacrosse en Guadeloupe chargé d'une mission : reprendre en main l'armée de couleur guadeloupéenne.

Le 21 octobre 1801, les capitaines Ignace, Gédéon et le chef de brigade Pélage se rebellent à Pointe à Pitre

Le 23 octobre 1801, Pélage accepte de devenir le commandant en chef de l'armée

Le 24 octobre 1801, Lacrosse est fait prisonnier, son aide de camp, Louis Delgrès rejoint le rang des insurgés

Le rassemblement avait lieu devant le Palais de la Mutualité. C'est là où les participants ont tenu à évoquer ces évènements du passé dont ils souhaitent donner l'écho au présent.Et singulièrement, c'est en rouge qu'ils se sont vêtus, pour marquer la folle journée du 21 octobre 1801 au cours de laquelle, des Guadeloupéens se sont soulevés et ont pris le commandement de l'Île. Un gouvernement qui durera moins d'un an mais qui demeure dans la mémoire de ceux qui aspirent aujourd'hui encore à un pouvoir local en GuadeloupeL'ombre des ancêtres a donc plané dans les rues de Pointe-à-Pître, depuis les peuples premiers jusqu'aux plus récents militants. Une source d'inspiration pour l'historien Raymond GamaEt c'est par une marche dans les rues de Pointe-à-Pître que cette commémoration s'est achevée.Une marche pour signifier aux acteurs des ces combats du passé comme aux générations actuelles, que les actions d'aujourd'hui sont la suite logique de ces instants de l'histoire de la Guadeloupe